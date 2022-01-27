Чхонджу, Южная Корея, , 13:51 — REGNUM Южная Корея получила четыре американских истребителя пятого поколения F-35A производства корпорации Lockheed Martin. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военный источник.

Согласно опубликованным данным, машины прибыли на аэродром Чхонджу 25 января.

Известно, что развертывание 40 единиц техники, общая стоимость которой составила 7,7 трлн вон (~$6,39 млрд), заняло три года и десять месяцев.

Отмечается, что последние четыре воздушных судна должны были поставить в Южную Корею в конце 2021 года, однако расписание поставок было изменено из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января 4 января истребитель-бомбардировщик F-35A ВВС Южной Кореи совершил аварийную посадку на авиабазе Сосан. Причиной аварийной посадки стала птица, попавшая в воздухозаборник.

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