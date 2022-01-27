Чхонджу, Южная Корея, 27 января, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Южная Корея получила четыре американских истребителя пятого поколения F-35A производства корпорации Lockheed Martin. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военный источник.

F-35A

Согласно опубликованным данным, машины прибыли на аэродром Чхонджу 25 января.

Известно, что развертывание 40 единиц техники, общая стоимость которой составила 7,7 трлн вон (~$6,39 млрд), заняло три года и десять месяцев.

Отмечается, что последние четыре воздушных судна должны были поставить в Южную Корею в конце 2021 года, однако расписание поставок было изменено из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января 4 января истребитель-бомбардировщик F-35A ВВС Южной Кореи совершил аварийную посадку на авиабазе Сосан. Причиной аварийной посадки стала птица, попавшая в воздухозаборник.

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