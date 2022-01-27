Бишкек, 27 января, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В России на миграционном учёте Министерства внутренних дел состоят 1 млн 63 тысячи граждан Киргизии, передаёт «24.kg» сегодня, 27 января.

Киргизы

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Отметим, что за последний год увеличилось на 36,6% количество иностранцев, поставленных на миграционный учёт в России — если в 2020 году таковых насчитывалось чуть больше 9 млн 802 тысяч человек, то в 2021 году их стало уже около 13 млн 393 тысяч человек.

Кроме того, в ушедшем году количество иностранцев, получивших гражданство России, превысило 735 тысяч человек. Это на 12% или на 79 тысяч человек больше, чем в 2020 году.

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