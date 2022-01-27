Йошкар-Ола, 27 января, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 27 января выздоровели с начала пандемии 28 340 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны шесть жителей республики. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Cap.ru Один из стационаров клинической больницы

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Всего в республике за время эпидемии подтвердили 31 471 случай заражения коронавирусом, из них 255 — за последние сутки. 971 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов ковид-центров в регионе не регистрировалось, накануне скончались от COVID-19 пятеро жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 января, в Марий Эл прививку от коронавируса сделали 376 432 жителя республики. Из этого числа 364 080 человек получили два компонента антиковидного препарата, завершив полный курс вакцинации. Выполнение плана профилактических прививок против коронавирусной инфекции составило 89,2%.

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