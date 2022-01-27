Лавров: позитивной реакции США на вопрос о нерасширении НАТО нет
Москва, 27 января, 2022, 13:42 — ИА Регнум. На главный вопрос безопасности России — о нерасширении НАТО на восток — США позитивно не ответили. Об этом сегодня, 27 января, заявил глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он пояснил, что главным вопросом является чёткая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток, а также размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории России.
«Но по самому главному вопросу в документе, представленном США 26 января в МИД России, позитивной реакции нет», — подчеркнул Лавров.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, дальнейшее продвижение Североатлантического альянса на восток будет затрагивать коренные интересы безопасности России, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.
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