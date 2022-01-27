Москва, 27 января, 2022, 13:42 — ИА Регнум. На главный вопрос безопасности России — о нерасширении НАТО на восток — США позитивно не ответили. Об этом сегодня, 27 января, заявил глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Он пояснил, что главным вопросом является чёткая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток, а также размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории России.

«Но по самому главному вопросу в документе, представленном США 26 января в МИД России, позитивной реакции нет», — подчеркнул Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дальнейшее продвижение Североатлантического альянса на восток будет затрагивать коренные интересы безопасности России, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

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