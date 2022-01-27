Оренбург, , 14:01 — REGNUM Экс-депутат Законодательного собрания Оренбургской области Владимир Фролов считает, что такая памятная дата, как День геноцида советского народа, необходима.

Концлагерь Освенцим axelle b

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«Поддерживаю инициативу общественности, бывших узников фашизма, несовершеннолетних граждан концентрационных лагерей в период Великой Отечественной войны. Считаю, что принятие Памятный даты геноцида советского народа фашистскими захватчиками на оккупированных территориях СССР и Польши позволит обратить внимание мировой общественности на ужасы прошедшей войны и покажет историческую правду этих событий нынешним поколениям граждан России и всего мира», — сказал он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма обратилась к президенту России Владимиру Путину с письмом, где просит признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны. Общественники предлагают внести изменения в Федеральный закон от 13 марта 1995 года №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», учредив День геноцида советского народа.

27 января весь мир отмечает 77-ю годовщину освобождения бойцами Красной Армии концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, известного также как «Освенцим». Концлагерь стал ужасающим символом человеконенавистнической идеологии нацизма.

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