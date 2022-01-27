София, , 13:34 — REGNUM Правительство Болгарии объявило о создании батальона быстрого реагирования (ББР) из состава представителей элитных подразделения болгарской армии. Об этом 27 января сообщает «Радио Болгария».

Солдаты НАТО Michał Zieliński

Согласно официальной информации, новая структура станет частью международного контингента Североатлантического альянса, которая будет принимать участие в защите восточных рубежей НАТО.

«Наша страна выполнит все требования западного военного блока об укреплении его боеспособности и внесет свой посильный вклад в развитие альянса в целом», — резюмировал министр обороны Болгарии Стефан Янев.

Предполагается, что общая численность болгарского ББР составит 1000 человек. Спектр задач, которые будут поставлены перед болгарским батальоном, не уточняется.

Напомним, ранее президент США Джозеф Байден предложил разместить в Болгарии 1500 американских военнослужащих в рамках партнерских программ НАТО. Это намерение вызвало волну недовольства в болгарском обществе.