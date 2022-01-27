Иркутск, , 13:33 — REGNUM По случаю отмечаемой 27 января в России памятной даты — Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — власти Иркутской области известили, что в Приангарье проживает 101 житель блокадного Ленинграда. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

Снятие блокады Ленинграда

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Специалисты территориальных управлений социальной защиты населения региона поздравили их с памятной датой.

«Бессмертный подвиг ленинградцев на все времена стал символом доблести, невероятной стойкости и безграничной любви к Родине. Мы всегда будем помнить о миллионах людей, отдавших свои жизни ради спасения Ленинграда — погибших от голода и холода, бомбежек и артобстрелов. Мы преклоняемся перед мужеством и подвигом этих людей. Каждый из них — живая легенда. И мы обязаны помнить и гордиться героическим прошлым нашей страны, передавая эту память молодому поколению», — отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Поздравление жительницы блокадного Ленинграда в Приангарье Пресс-служба правительства Иркутской области

По его словам, социальную поддержку жители блокадного Ленинграда получают в соответствии с федеральным законодательством.

Напомним, 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня. В директиве ставки фашисткого командования указывалось, что принято решение «стереть Петербург с лица земли». К окончанию блокады в городе оставалось не более 800 тысяч жителей из трех миллионов, проживавших в Ленинграде и пригородах до начала блокады.

От голода, бомбежек и артобстрелов умерли, по разным данным, от 641 тысячи до миллиона ленинградцев. Были ранены почти 34 тысячи человек, без крова остались 716 тысяч жителей. 27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве. Немецким войскам так и не удалось вступить в город, сломить сопротивление и дух его защитников.

Как сообщало ИА REGNUM, более девяти тысяч иркутян ушли на фронт. Звание Героя Советского Союза было присвоено 125 воинам, родившимся и призванным из Иркутской области. Дважды удостоены звания Героя Советского Союза иркутяне Афанасий Павлантьевич Белобородов и Николай Васильевич Челноков.

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