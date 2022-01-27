На т/к «Санкт-Петербург» выходит документальный цикл «О чем помнят здания»
Санкт-Петербург, 27 января, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В четверг, 27 января, на телеканале «Санкт-Петербург» состоится премьера проекта, посвященного одной из самых страшных страниц Великой Отечественной войны — блокаде Ленинграда. Основными героями проекта станут здания и памятные места Санкт-Петербурга, пережившие 900 дней испытаний. Проект «Счастливая квартира, в ней в блокаду никто не умер» поддержан Президентским фондом культурных инициатив, в рамках него планируется съемка серии коротких фильмов-реконструкций.
Ведущим цикла документальных фильмов стал ленинградец, актер театра и кино, лауреат Государственной премии Российской Федерации Евгений Сидихин. Авторы фильма намеренно не использовали в этом проекте актеров. Когда разрабатывался сценарий, проектная команда единогласно решила: в этом фильме не может быть современных актеров, которые «играют» те или иные роли.
Своеобразными героями 22-х телевизионных новелл стали как знаковые места Северной столицы (Исаакиевский собор и Спасо-Преображенская церковь, памятник Александру Суворову и кони работы Петра Клодта на Аничковом мосту), так и неизвестные широкому зрителю строения. Одна из серий рассказывает о коммунальной квартире, которая у риелторов носит название «счастливой», поскольку здесь в блокаду никто не умер. А еще один кинорассказ посвящен блокадному трамваю, в котором реконструируются события того страшного времени, когда трамвайные пути доходили до самой линии фронта.
На помощь создателям фильмов пришли современные технологии. Благодаря им ведущий оказывается внутри, к примеру, разбомбленного здания.
Понимая значимость темы блокады для жителей города, авторы при разработке сценариев обращались к экспертам: историкам, экскурсоводам, и, конечно, к тем, кто видел это своими глазами — жителям блокадного Ленинграда.