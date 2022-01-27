Санкт-Петербург, 27 января, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В четверг, 27 января, на телеканале «Санкт-Петербург» состоится премьера проекта, посвященного одной из самых страшных страниц Великой Отечественной войны — блокаде Ленинграда. Основными героями проекта станут здания и памятные места Санкт-Петербурга, пережившие 900 дней испытаний. Проект «Счастливая квартира, в ней в блокаду никто не умер» поддержан Президентским фондом культурных инициатив, в рамках него планируется съемка серии коротких фильмов-реконструкций.

ИА REGNUM Блокада Ленинграда

Ведущим цикла документальных фильмов стал ленинградец, актер театра и кино, лауреат Государственной премии Российской Федерации Евгений Сидихин. Авторы фильма намеренно не использовали в этом проекте актеров. Когда разрабатывался сценарий, проектная команда единогласно решила: в этом фильме не может быть современных актеров, которые «играют» те или иные роли.

«Достаточно увидеть любую фотографию времен блокады, чтобы понять: нельзя на 100% сыграть человека, пережившего блокадную зиму. Поэтому Евгений Сидихин в этом проекте — только рассказчик. А все остальные персонажи реконструированы на основе архивных фотографий с помощью современных технологий», — говорит генеральный продюсер фильма Александр Малькевич.

Своеобразными героями 22-х телевизионных новелл стали как знаковые места Северной столицы (Исаакиевский собор и Спасо-Преображенская церковь, памятник Александру Суворову и кони работы Петра Клодта на Аничковом мосту), так и неизвестные широкому зрителю строения. Одна из серий рассказывает о коммунальной квартире, которая у риелторов носит название «счастливой», поскольку здесь в блокаду никто не умер. А еще один кинорассказ посвящен блокадному трамваю, в котором реконструируются события того страшного времени, когда трамвайные пути доходили до самой линии фронта.

На помощь создателям фильмов пришли современные технологии. Благодаря им ведущий оказывается внутри, к примеру, разбомбленного здания.

«Я не раздумывал ни секунды, когда мне предложили участие в этом проекте, — поделился своим мнением Евгений Сидихин, — Хотя я много знаю о блокаде, но некоторые истории были и для меня откровением. Например, о том, что в блокаду дети лакомились «сладкой землей» с места пожара Бадаевских складов и такие «конфеты», пропитанные сгоревшим маслом и сахаром, продавались на черных рынках, я узнал только здесь. Не слышал и о легенде, что сам Александр Суворов «запретил» прятать свой памятник, явившись к исполнителям во сне».

Понимая значимость темы блокады для жителей города, авторы при разработке сценариев обращались к экспертам: историкам, экскурсоводам, и, конечно, к тем, кто видел это своими глазами — жителям блокадного Ленинграда.

«Я считаю, что эту тему никогда невозможно исчерпать, — считает руководитель Общества жителей блокадного Ленинграда Елена Тихомирова, — Более того: о подвиге, который совершил не отдельный человек, а целый город, должны знать и помнить всегда. Ведь это единственная возможность сделать так, чтобы эта страшная трагедия, унесшая огромное количество жизней, никогда не повторилась».