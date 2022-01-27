Казань, 27 января, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Татарии приступили к иммунизации подростков против новой коронавирусной инфекции. Об этом 27 января заявил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Pxhere.com Прививка

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«На вчерашний день 37 детей прошли вакцинацию», — цитирует «Татар-информ» спикера.

Представитель республиканского минздрава отметил, что официального старта прививочной кампании детей пока не давали. В связи с этим есть надежда, что желающих пройти вакцинацию будет больше, добавил Жаворонков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии всего по состоянию на 25 января от COVID-19 были привиты 2 млн 365 тыс. 430 человек.

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