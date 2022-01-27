Красноярск, 27 января, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки скончались 28 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Mos.ru Врачи

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Таким образом, жертвами COVID-19 в Красноярском крае за весь период пандемии стали уже 9386 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в крае выявили 702 носителя коронавируса, госпитализировано 209 человек, выздоровели 488 пациентов.