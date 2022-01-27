Вологда, 27 января, 2022, 12:58 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области выявили 384 носителей коронавируса, общее число случаев заражения инфекцией достигло 104 508, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, 26 января в регионе от ковида скончались девять человек, всего с начала пандемии коронавирус унес 3171 жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки коронавирус выявили у 88 816 человек, скончались 665 ковид-пациентов.