Нижний Новгород, 27 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Нижегородской области для больных с коронавирусом и внебольничной пневмонией развернуто около 4,3 тыс. коек. Только за минувшие сутки подготовлено 200 новых мест в ковид-центрах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Скриншот фото правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» В инфекционной больнице

При этом около 30% коек в настоящее время остаются свободными, поскольку основная часть случаев заражения протекает в легкой форме.

В то же время глава областного минздрава Давид Мелик-Гусейнов отметил, что в связи с возросшей нагрузкой на амбулаторно-поликлиническое звено в 17 детских и взрослых поликлиник направят дополнительный персонал и транспорт. В зависимости от потребности, поликлиники получат до 20 дополнительных сотрудников из числа врачей и среднего медперсонала больниц и диспансеров.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в поликлиниках Нижегородской области приостановлено проведение диспансеризации и профосмотров в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Поликлиникам вновь требуются помощники в развозе медиков по адресам, в усилении «горячих линий», в работе с формами отчетности.

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