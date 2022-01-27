Ульяновск, 27 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Ульяновской области увеличилось суточное количество госпитализированных пациентов с коронавирусом. Такие обновлённые данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 27 января, в регионе за последние сутки (26 января) в ковидные госпитали попали 92 пациента, что на 34 больше, чем было госпитализировано 25 января.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 125 336 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 713. Напомним, что за 25 января было официально выявлено 508 случаев заражения SARS-CoV-2.

Отметим, что в регионе сделано 1 689 506 лабораторных исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на амбулаторном лечении находятся более 3 тыс. пациентов с коронавирусом, в стационарах — свыше 730 человек. Для лечения ковидных больных организовано 1278 коек, из них свободными на 26 января оставались более 40% мест.