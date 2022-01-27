Пермь, 27 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Пермском крае, по данным минздрава, идёт рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей. С 24 января число новых случаев заражения коронавирусом среди несовершеннолетних пермяков выросло на 42% (с 211 до 503). Об этом сообщает 27 января портал permkrai.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

«Несмотря на то, что школьники достаточно легко переносят COVID-19, тем не менее они являются наиболее уязвимыми для заражения, а в последствии становятся источниками инфекции для взрослых. Чтобы сохранить здоровье ваших детей и пожилых родственников — бабушек и дедушек, — уже сейчас нужно дать согласие на то, чтобы сделать прививку ребенку вакциной «Гам-Ковид-Вак-М», которая поступила на этой неделе в Прикамье», — сказал главный внештатный эпидемиолог минздрава, заведующий эпидемиологическим отделом Пермской инфекционной больницы Вадислав Семериков.

Напомним, 25 января регион получил первую партию антиковидной вакцины (2160 комплектов). Вакцинация проводится в поликлиниках. Также медики выезжают в школы.