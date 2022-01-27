Калуга, 27 января, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализировали 58 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 27 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Положительный результат тестов на коронавирус за последние сутки подтверждён у 269 человек. Днём ранее, 26 января, в регионе было зарегистрировано 255 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 69 264 человек, 63 423 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 283 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.