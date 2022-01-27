Пушкино, Московская область, 27 января, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Пушкино. Об этом 27 января сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 809. Следом за Пушкино идет Ленинский, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 653 человек. На третьем месте расположился Красногорск, где COVID-19 диагностировали у 517 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 7182 новых случая заражения коронавирусом.