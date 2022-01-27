Сеул, , 12:33 — REGNUM В 2021 году потребление риса на душу населения в Южной Корее составило 56,9 кг, что на 0,8 кг или 1,4% меньше, чем в 2020 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Статистической службы страны.

Рис (сс) Pille-Riin Priske

Несмотря на то, что рис — один из основных продуктов питания жителей страны, его потребление постепенно снижается с 1980 года.

Эксперты отмечают, что сокращение показателя связано с изменением пищевых привычек южнокорейцев, а также с пандемией коронавируса.

Общий объём риса, используемого производителями продуктов питания, составил 680 тыс. тонн, что на 30 тыс. тонн больше, чем годом ранее. В частности, это связано с ростом спроса на алкогольные напитки и закуски на основе риса.