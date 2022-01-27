Чебоксары, 27 января, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Чувашии практически сравнялось суточное количество госпитализированных пациентов с коронавирусом и вылечившихся от ковида. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба РФ о ситуации в Чувашии на 27 января

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По информации на 27 января, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждён 49 431 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 382.

Количество госпитализированных увеличилось на 135 человек, а число победивших коронавирус — на 134. Всего в республике вылечились от ковида 42 316 человек, доля выздоровевших составляет 85,6%.

Умерли за последние сутки от ковида и осложнений четыре человека, всего жертвами пандемии стали 4190 жителей республики. Смертность составила 8,48% (от числа выявленных случаев заражения коронавирусом).

Как сообщало ИА REGNUM, органы власти Чувашии приостанавливают личный приём граждан из-за ухудшения эпидемической обстановки. Обращения принимаются в письменной форме или через портал правительства.