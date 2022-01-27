Горки-9, Московская область, 27 января, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Сейчас нет смысла говорить о том, кто из украинских политиков мог бы руководить своей страной. Предположения поставят этих людей под удар, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью отечественным СМИ.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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Отвечая на вопрос о возможных преемниках нынешних властей Украины, Медведев отметил, что любые высказывания с его стороны будут некорректными. Во-первых, Украина — самостоятельное государство, а во-вторых, людей можно таким образом подвести под репрессии.

«Назвать какое-то имя — это сразу же этого человека «спалить» и подставить под санкции Совета национальной безопасности и обороны, который принимает совершенно неправосудные, антизаконные решения», — сказал Медведев.

На Украине, по его словам, теперь действуют «несудебные» органы, «как у нас в 1937 году», поэтому называть какие-либо имена — бесперспективное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев предположил, что украинцы в будущем выберут себе руководство, которое будет проводить проукраинскую политику, направленную на выстраивание нормальных отношений с Россией.

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