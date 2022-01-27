Ставрополь, 27 января, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Ставропольском крае к 27 января 83 несовершеннолетних госпитализированы с COVID-19. Из них — один находится в тяжелом состоянии. Общее число выявляемых ежедневно случаев заражения коронавирусом в крае превысило тысячу человек. Из них около 400 человек — дети, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Больница

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«Впервые количество заболевших коронавирусом превысило тысячу человек. Я очень хочу, чтобы это не вызвало серьезных опасений. Коечный фонд у нас имеется, запас лекарств, кислорода, средств защиты создан, врачей хватает. Сегодня более 400 заболевших — дети. Понятно, что они не имеют коллективного иммунитета и поэтому наиболее подвержены заражению. У нас 83 человека в стационаре, один тяжелый, 12 в состоянии средней степени тяжести»,— проинформировал ставропольцев губернатор в видеообращении в своем Instagram.

Он также отметил, что из-за большого числа пациентов младшего возраста власти намерены в ближайшее время принять решение о введении дистанционной формы обучения в школах.

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