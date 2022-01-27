Барнаул, , 12:18 — REGNUM Идею признания геноцида советского народа поддержал глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском крае Александр Молотов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

В немецком концлагере

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«Я поддерживаю эту идею — наши дети должны знать, что еще 80 лет назад на уровне государственной политики творила одна из ведущих стран «просвещенной Европы», которая сейчас учит нас гуманизму и толерантности.

К сожалению, зверства нацизма забываются, как забывается и память о Второй Мировой войне как о чем-то жестоком и изуверском, что никогда не должно повториться. Молодёжь сейчас больше Великую Отечественную войну воспринимает как триумф нашей Родины, повод для гордости и то, что в случае чего «можно и повторить». Но не надо забывать о том, что война — это, в первую очередь, боль и страдания, страдания не только отдельных людей, но и целых народов.

Поэтому введение такой памятной даты, как День геноцида советского народа я поддерживаю и уверен, что это поможет не забыть нам и нашим потомкам о том, что такое война и каковы ее последствия на самом деле».

Напомним, сегодня, 27 января, с инициативой учредить памятный день геноцида советского народа выступила Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма (МООО БНУФ). В обращении председателя МООО БНУФ Ирины Харламовой к российскому президенту Владимиру Путину, в частности, сказано: что именно сегодня, 27 января весь мир отмечает 77-ю годовщину освобождения бойцами Красной Армии концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, известного также как «Освенцим» и ставшего ужасающим символом человеконенавистнической идеологии нацизма.

Приведя высказывания фашистских руководителей, она напомнила, что война против советских граждан велась на полное уничтожение: только по предварительным исследованиям отечественных историков, войну не пережили более 13,7 млн советских граждан.

«Но в последнее время мы столкнулись с ужасающей практикой переписывания истории, фальсификации правды и использования искажённых данных о войне в политических целях недобросовестными политиками и общественными деятелями. Некоторые страны, руководство которых, откровенно говоря, предало память своих дедов, используя «марионеточных» историков навязывают миру «новую реальность. Победители и освободители называются злодеями, а преступники становятся национальными героями»», — сказано в обращении МООО БНУФ.

Для недопущения формирования в обществе неправильных установок она предложила главе государства учредить памятный День геноцида советского народа.

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