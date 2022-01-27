Красногорск, 27 января, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма попросила президента РФ Владимира Путина признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны. Это следует из письма организации в адрес главы государства (имеется в распоряжении ИА REGNUM).

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

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"Мы, бывшие малолетние узники фашизма, обращаемся к Вам как к главе государства — наследников победителей с просьбой сохранить историческую память о трагедии советского мирного населения в годы Великой Отечественной войны и внести изменения в Федеральный закон от 13 марта 1995 года №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», учредив День геноцида советского народа», — говорится в тексте обращения.

Общественники напомнили, что 27 января весь мир отмечает 77-ю годовщину освобождения бойцами Красной Армии концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, известного также как «Освенцим» и ставшего «ужасающим символом человеконенавистнической идеологии нацизма»: «Развязав Вторую мировую войну, А. Гитлер вместе со своими приспешниками из Венгрии, Болгарии, Словакии, Румынии, Хорватии, Италии, Финляндии и Норвегии учинили кровавую расправу над целыми народами Европы».

Представители организации напомнили, что преступления нацистов осуждены мировой общественностью в рамках Международного военного трибунала в Нюрнберге: «Но сейчас мало кто упоминает, что самые тяжёлые потери во время войны понёс СССР. В тексте приговора «суда народов» указано: «Убийства гражданского населения и жестокое обращение с ним достигли предела при обращении с гражданами Советского Союза и Польши».

В письме назвали очевидным тот факт, что война, которую страны Оси вели против Советского Союза, была «войной на полное уничтожение»: «Если в оккупированных западных странах гитлеровцы сохраняли долю цивилизованного отношения к местному населению, то с «недочеловеками» на Востоке они не церемонились. Злодеяния нацистов веками еще будут отзываться болью в сердцах людей, а трагические и героические страницы истории Великой Отечественной войны навсегда заложили фундамент в формирование личности советского-русского человека».

В организации встревожены тем, что в последнее время общество столкнулось «с ужасающей практикой переписывания истории, фальсификации правды и использования искажённых данных о войне в политических целях недобросовестными политиками и общественными деятелями»: «Некоторые страны, руководство которых, откровенно говоря, предало память своих дедов, используя «марионеточных» историков, навязывают миру «новую реальность». Победители и освободители называются злодеями, а преступники становятся национальными героями».

Отмечается, что в целях недопущения формирования в обществе неправильных установок в России активно ведётся работа по защите исторической правды: «В рамках поддержанного Вами всероссийского научно-просветительского проекта «Без срока давности» отечественным научным сообществом и правоохранителями как в судебном порядке, так и научно-историческом, ведётся работа по юридическому признанию геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны, ведь, только по предварительным исследованиям наших историков, войну не пережили более 13,7 млн советских граждан».

Подчёркивается, что памятный день геноцида советского народа не был своевременно учреждён ранее, но «мы как свидетели всех злодеяний оккупантов чтим память о невинно замученных наших дедов, родителей, братьев, детей и считаем, что именно сейчас это время настало. Это важно для всех граждан нашей страны».