Обнинск, Калужская область, 27 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. На улицах Обнинска Калужской области в преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января 1944 года) прошла Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Обнинского молодежного центра.

Admobninsk.ru Акция «Блокадный хлеб» в Обнинске

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Акция была призвана напомнить жителям и гостям Обнинска о мужестве ленинградцев, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города гитлеровскими захватчиками. Волонтёры напомнили горожанам исторические факты о блокаде Ленинграда и предлагали написать пожелания ветеранам Великой Отечественной войны на письмах-треугольниках. Все желающие смогли увидеть ежедневную минимальную норму хлеба, которая была установлена для жителей блокадного Ленинграда.

Организаторами акции в Обнинске выступили Обнинский молодёжный центр и волонтёрский отряд «Заряд».