Кемерово, , 12:02 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 27 января — в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — проходят классные часы, уроки мужества и тематические выставки. Губернатор региона Сергей Цивилёв вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и блокадниками возложили цветы к памятнику «Жителям блокадного Ленинграда» в Кемерове, сообщили в правительстве региона.

Возложение цветов к памятнику «Жителям блокадного Ленинграда» в Кемерове Администрация правительства Кемеровской области

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Кроме того, в рамках акции «Ленточка Победы Ленинграда» волонтёры раздали памятные ленты. В Мысках на мемориале «Тыл-фронту» прошёл митинг «Незатихающее эхо войны». Завершается в регионе акция памяти «Блокадный хлеб».

До конца января 2022 года в учреждениях культуры будут идти концерты, историко-литературные чтения, спектакли, уроки памяти и мужества, интерактивные тематические занятия и виртуальные выставки.

По официальным данным, сейчас в Кемеровской области проживают пять участников Великой Отечественной войны, награждённых медалью «За оборону Ленинграда», и 133 человека, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда».