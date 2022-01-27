Казань, 27 января, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Татарии за минувшие сутки госпитализировали 342 носителя коронавирусной инфекции, всего выявили 378 новых случаев заражения. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего по состоянию на 27 января зарегистрировали 46 618 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 38 615 пациентов, скончались 1576 человек. За сутки больничный закрыли 92 пациента, количество летальных исходов возросло на шесть случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии более 466 тыс. школьников и 31 801 учитель проходят ежедневный утренний фильтр. На 27 января количество обучающихся, не прошедших контроль составляет 1027 детей (c 1 сентября — 35 017).

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