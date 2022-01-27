Саратов, 27 января, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки в стационары госпитализировали 127 зараженных коронавирусом пациентов, выписали по выздоровлении 112 человек. Об этом 27 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего за время пандемии по состоянию на 27 января вылечились 129 325 человек. Подтверждено 140 584 случая заражения коронавирусом, из них 654 — за прошедшие сутки. Среди новых инфицированных преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 225 человек, 164 — несовершеннолетние. На стационарном лечении находится 1101 пациент, на амбулаторном — 5023.

Умерли за прошедшие 24 часа пять носителей коронавируса. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5313 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 1,21 млн граждан, повторно привились 42 тыс. человек.

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