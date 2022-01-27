Ульяновск, 27 января, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Ульяновской области увеличилось количество заболевших, а также тех, кто переносит ковид в тяжёлой форме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Власти отмечают, что в области сохраняется неблагополучная эпидемическая обстановка. По данным управления Роспотребнадзора, со второй недели января произошёл резкий рост заболевания ковидом, в том числе среди детей.

По сведениям ведомства, амбулаторно (на дому) лечатся свыше 3 тыс. пациентов, госпитализированы в ковидные стационары более 730 человек. Всего в Ульяновской области развёрнуто 1278 коек для пациентов с коронавирусом, из них остаются свободными более 40%.

Уточняется также, что в регионе до 10,1% увеличилось количество пациентов, которые переносят COVID-19 в тяжёлой форме.

Напомним, что в регион передана первая партия вакцины от ковида для детей 12 — 17 лет. Несовершеннолетним будут делать прививку после согласия родителей.

Отметим, что 27 января в регионе вступили в силу дополнительные ограничительные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сделано 1,695 млн тестов на SARS-CoV-2, выявлено 125 336 случаев заражения коронавирусом.