Великий Новгород, 27 января, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Новгородской области за прошедшие сутки с COVID-19 госпитализировали 51 человека, что на 33 человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 27 января сообщили в главном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в регионе зафиксировали 401 случай заражения коронавирусной инфекцией. Это на 71 случай больше, чем за предыдущие сутки. Прирост этого показателя увеличился на несколько десятков по сравнению с данными на начало этой недели.

От COVID-19 как основной причины за сутки скончались два человека, что на четыре человека меньше, чем сутками ранее. Статистика смерти в области держится на отметке от нуля до шести смертей.

Отрицательный тест на коронавирус получили 170 ранее заразившихся человек. Этот показатель на два человека меньше, чем за 25 января. Статистика выздоровлений в регионе держится на том же уровне без резкого роста и сокращения.

За всё время действия пандемии в Новгородской области обнаружили 69 653 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 как основной причины скончались 828 человек, а выздоровели — 65 499.