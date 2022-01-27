Ижевск, 27 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 27 января прививку от коронавируса сделали 683 517 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 535 319 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 812 жителей республики. 299 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 117 372 человека. За указанный период ревакцинировались 59 жителей региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 января после перенесенного заражения коронавирусом в Удмуртии выписались 424 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 74 919 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 85 195 случаев заражения коронавирусом, из них 750 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 201 несовершеннолетний в возрасте до 14 лет и 88 жителей республики старше 65 лет.

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