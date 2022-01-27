Джакарта, 27 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Министр образования, культуры, исследований и технологий Индонезии и министр образования Сингапура договорились расширять сотрудничество в сфере образования, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

Договоренность демонстрирует совместные усилия Индонезии и Сингапура в укреплении двустороннего сотрудничества.

Министры договорились о пяти программах сотрудничества в сфере образования.

Индонезия и Сингапур намерены сотрудничать для поддержки наращивания потенциала школьной системы в Индонезии, для поддержки развития потенциала технического и профессионального образования, для укрепления сотрудничества в области обмена студентами и преподавателями, а также для реализации совместных научных исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё один индонезийский военный был убит в перестрелке в провинции Папуа.