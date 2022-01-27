Ижевск, 27 января, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 27 января после перенесенного заражения коронавирусом выписались 424 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 74 919 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Instagram.com/st.georges_hospital В «красной зоне»

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

За все время пандемии в республике подтвердили 85 195 случаев заражения коронавирусом, из них 750 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 201 несовершеннолетний в возрасте до 14 лет и 88 жителей республики старше 65 лет.

3481 человек скончался, за минувшие сутки скончались две женщины в возрасте 59 лет и 81 года, накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с COVID-19.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 6795 жителей региона. В течение суток госпитализировано 147 человек. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 7852 человека, 592 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 119 человек — в тяжелом состоянии, из них 26 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 26 января в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 682 705 человек. Второй компонент препарата получил 535 020 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.