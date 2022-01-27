Красноярск, , 11:33 — REGNUM В Красноярском крае 27 января проходят мероприятия, посвящённые годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве социальной политики.

Монумент героическим защитникам Ленинграда Дарья Драй © ИА REGNUM

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Торжественное мероприятие прошло в Красноярске у памятника Детям войны. В нём приняли участие члены краевой общественной организации «Блокадник», депутаты, представители органов власти, краевой и городской ветеранских организаций, студенты, сотрудники правоохранительных органов. Они возложили цветы и почтили память защитников Ленинграда минутой молчания.

С 1942 года в Красноярский край эвакуировали более 11 тысяч ленинградцев, в том числе 2 тысячи детей. После войны многие вернулись в город на Неве, но многие остались в Сибири.

В настоящее время в регионе проживает 191 житель блокадного Ленинграда, в том числе 98 — в Красноярске.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда, длившаяся почти 900 дней.

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