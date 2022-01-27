Москва, 27 января, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Если Америка взяла курс на окончательное добивание России, то встает вопрос, насколько адекватным будет ответ той части элиты, которая готова Россию защищать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в авторской передаче «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сергей Кургинян

«Когда речь идет о том, что Америка добивает Россию, я всегда выступают на стороне сил, защищающих Россию. Я просто хочу знать, насколько адекватными будут действия этих сил. Не насколько они будут мягкими, не насколько они будут минимизированы. Я хочу знать, насколько они будут адекватными. Потому что мы действуем в невероятно двусмысленной ситуации внутриэлитной. Мы действуем в ситуации, когда большая часть элиты хочет нашего вхождения в западную цивилизацию, а нам надо осуществлять конфликтные действия, а не вхождение. Так можем ли мы осуществлять вхожденчество по сути (эти страсти по слиянию) с конфликтными действиями?», — задал вопрос Кургинян.

По его словам, бывали ситуации, когда это кое-как пытались сочетать. Но если конфликт США и Запада в целом с Россией носит стратегический характер и если на острие этого конфликта между «демократиями» (странами Запада) и «автократиями» (в которые входят все, кто не угоден Западу), находится Россия, то никакими паллиативами ограничиться не удастся. Потому что нельзя сохранять вхожденческую, по сути, стратегию и алгоритмику и одновременно входить в новую эпоху совсем напряженной конфликтности с западным миром.

«Тогда надо выходить за рамки этого вхожденчества во всех его модификациях. Нужно концептуально, историософски, геополитически и элитно-кадрово одновременно осуществлять крутой поворот к самодостаточности и самодвижению… Этого пока что нет даже на горизонте, а без этого очень крупный конфликт рискует превратиться в совсем не то, что нам надо. Нам надо что-то в духе «Крым 2.0». Это бы показало нашу силу, это произошло бы резко, быстро и с минимальными издержками, и тогда наш потенциал был бы усилен, и мы могли бы дальше разбираться с ситуацией, при том, что все равно нам придется осуществлять поворот», — продолжил политолог.