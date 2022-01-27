Ставрополь, 27 января, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Ставропольском крае из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в ближайшие часы будет решен вопрос о введении дистанционного обучения в школах и продлении срока школьных каникул. Об этом утром 27 января в своем видеообращении к жителям края сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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«Похоже, что решений об удаленке в школах и продлении каникул — не избежать. Следим за ситуацией. В ближайшее время определимся с ответом на нее», — написал глава Ставрополья на своей странице в соцсети Instagram .

Он также проинформировал, что за последний день в регионе поставлен диагноз COVID-19 более чем тысяче ставропольцев, из них около 400 — дети. В больнице проходят лечение 83 несовершеннолетних, из них один в тяжелом состоянии.