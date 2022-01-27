В Крыму официально вернули пенсионерам право льготного проезда
Симферополь, 27 января, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Жители Республики Крым старше 60 лет снова смогут без ограничений пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте с 28 января. Соответствующие изменения в указ о введении в регионе режима повышенной готовности внёс глава Крыма Сергей Аксёнов. Документ опубликован 27 января на сайте правительства РК.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма отменили льготный проезд в общественном транспорте для жителей старше 60 лет в связи с пандемией в конце октября 2021 года. В декабре льготы вернули, но лишь тем жителям, которые успели привиться против коронавируса. 26 января глава Крыма объявил о снятии ограничений на льготный проезд, поскольку «пенсионеры и пожилые всё равно ездят в общественном транспорте».