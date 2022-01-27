Воронеж, 27 января, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Воронежской области 12 семей вынужденных переселенцев, в 1990-х годах приехавших из стран СНГ и 30 лет проживших во времянках, рискуют остаться и без этого жилья. Власти объясняют, что у людей истёк срок аренды участка, а сами переселенцы уверены, что власти ввели их в заблуждение.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Бочка-времянка

Как пишут «Вести-Воронеж», в 1990-х годах в Борисоглебске был развернут посёлок из садово-огородных домиков, «бочек», в которых и селили семьи вынужденных переселенцев, бежавших от конфликтов в странах СНГ. Тогда в Борисоглебск перебрались около 400 семей. Впоследствии многие смогли с помощью властей или самостоятельно переехать в дома или квартиры. Однако для 12 семей эти времянки стали их постоянным и единственным жильём.

Теперь же они могут лишиться и возможности жить в «бочках» — последние несколько лет они проживали во времянках по договору аренды, теперь же администрация не намерена продлевать договор.

«Срок моей аренды кончается в феврале, я обратилась в администрацию с просьбой о продлении аренды земельного участка. Но мне сказали, что три года прошло, и теперь я должна освободить этот участок немедленно. Я в Россию приехала, я землю целовала от радости, а где моя радость сейчас?» — рассказала телеканалу пенсионерка Елизавета Портнова.

Поскольку времянки не являются капитальными объектами, узаконить их нельзя. Три года назад власти города предложили людям помочь в оформлении земельных участков. Беженцев сделали собственниками объектов незавершённого строительства. На основании этого администрация заключила с каждым договор аренды на завершение стройки. По словам переселенцев, власти обещали продлевать договор аренды, пока люди не смогут построить на участках дома. За три года лишь у некоторых из переселенцев началось строительство дома — на уровне фундамента.

«В силу требований земельного законодательства для завершения строительства договоры аренды могут быть заключены однократно. То есть не продлеваются. Гражданам было разъяснено право на обращение в суд за защитой своих прав», — прокомментировала начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Борисоглебска Надежда Захарова.

Жители «временного» посёлка уверены, что власти ввели их в заблуждение, зная, что за три года завершить строительство дома никто не успеет, и 12 семей останутся на улице.