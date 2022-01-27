В Воронежской области переселенцев выгоняют из времянок на улицу
Воронеж, 27 января, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Воронежской области 12 семей вынужденных переселенцев, в 1990-х годах приехавших из стран СНГ и 30 лет проживших во времянках, рискуют остаться и без этого жилья. Власти объясняют, что у людей истёк срок аренды участка, а сами переселенцы уверены, что власти ввели их в заблуждение.
Как пишут «Вести-Воронеж», в 1990-х годах в Борисоглебске был развернут посёлок из садово-огородных домиков, «бочек», в которых и селили семьи вынужденных переселенцев, бежавших от конфликтов в странах СНГ. Тогда в Борисоглебск перебрались около 400 семей. Впоследствии многие смогли с помощью властей или самостоятельно переехать в дома или квартиры. Однако для 12 семей эти времянки стали их постоянным и единственным жильём.
Теперь же они могут лишиться и возможности жить в «бочках» — последние несколько лет они проживали во времянках по договору аренды, теперь же администрация не намерена продлевать договор.
Поскольку времянки не являются капитальными объектами, узаконить их нельзя. Три года назад власти города предложили людям помочь в оформлении земельных участков. Беженцев сделали собственниками объектов незавершённого строительства. На основании этого администрация заключила с каждым договор аренды на завершение стройки. По словам переселенцев, власти обещали продлевать договор аренды, пока люди не смогут построить на участках дома. За три года лишь у некоторых из переселенцев началось строительство дома — на уровне фундамента.
Жители «временного» посёлка уверены, что власти ввели их в заблуждение, зная, что за три года завершить строительство дома никто не успеет, и 12 семей останутся на улице.