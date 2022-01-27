Барнаул, , 10:51 — REGNUM Алтайский край готовится принять участие во Всероссийском открытом уроке «Город вечно живых», посвященный дню снятия советскими войсками блокады Ленинграда, которая длилась 872 дня. Проект инициирован Минпросвещения России, сообщает сегодня, 27 января, пресс-служба правительства региона.

Блокада прорвана. 18 января 1943

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия отмечает День освобождения блокадного Ленинграда — все новости»

Открытый урок проведут София Хоменко и научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Константин Тарасов, гостем эфира станет историк, писатель и журналист Денис Мастридеев, сообщили в министерстве образования и науки Алтайского края.

Историки расскажут о событиях, которые проходили в окруженном Ленинграде, о стойкости духа жителей города, а также о том, как в первую блокадную зиму продолжали работать несколько театров и библиотек города, а филармония не переставала давать концерты классической музыки на протяжении всей блокады.

Участниками урока станут сами жители блокадного Ленинграда — Галина Васильевна Клюкина, Сергей Романович Сухоруков и Эдуард Владимирович Смураго. Они поделятся своими воспоминаниями о пережитых событиях.

Онлайн-трансляция Всероссийского открытого урока «Город вечно живых» начнется 27 января, в 12:00 по московскому времени в официальном сообществе Министерства просвещения Российской Федерации в соцсети «ВКонтакте» и в сообществе Института воспитания РАО, а также на сайте трансляции.институтвоспитания.рф.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский край в годы войны стал второй родиной для многих жителей осажденного города. В октябре 1942 года из блокадного Ленинграда в Барнаул привезли четыре тысячи детей, которых после медицинского обследования расселили по 26 селам региона. На сегодняшний день в краевой столице проживает 83 человека, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Читайте также: Блокада Ленинграда: в Барнауле возложили цветы к мемориалу