Казань, 27 января, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В образовательных учреждениях Татарии масштабного перехода на дистант не планируется. В школах в зависимости от эпидемиологической обстановки используется точечный индивидуальный подход, сообщает региональный минздрав.

ИА REGNUM Термометрия и обработка рук

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

По информации на 25 января, в Татарии более 466 тыс. школьников и 31 801 учитель проходят ежедневный утренний фильтр. На сегодняшний день количество обучающихся, не прошедших контроль составляет 1027 детей (c 1 сентября — 35 017). На разобщении из-за роста заболеваемости находятся классы в 47 школах. Полностью закрытых на карантин образовательных учреждений в Татарии нет, подчеркнули в минздраве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии зарегистрировали 46 240 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 38 523 пациента, скончались 1570 человек.

Читайте также: В Татарии чиновников отправляют на дистанционную работу