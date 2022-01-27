Владикавказ, 27 января, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Северную Осетию назвали субъектом РФ с самой высокой долей госпитализированных по отношению ко всем выявленным случаям заражения. Этот показатель в регионе, по последним данным, составил 50%. Больше только в Туве — 60%. Об этом сообщила 26 января в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Кроме Северной Осетии, в число субъектов с самой тяжелой ситуацией по коронавирусу был назван еще один регион СКФО — Карачаево-Черкесия, где госпитализируется более 30% лиц, у которых подтвердился COVID-19.

По данным федерального оперативного штаба за 26 января в Северной Осетии госпитализировали с COVID-19 за сутки 85 человек, при этом в эти же сутки выявлен 101 случай заболевания. В Карачаево-Черкесии эти показатели составили соответственно 20 и 104.