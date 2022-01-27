Биробиджан, 27 января 2022, 11:29 — REGNUM В Еврейской АО поздравили с памятной датой окончания блокады Ленинграда жительницу Октябрьского района Александру Васильеву. Её эвакуировали из города в трёхлетнем возрасте в 1942 году, сообщило РИА «Биробиджан».
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У Александры Васильевой в 1942 году во время блокады Ленинграда от голода умерли отец и мать. Её забрала к себе в Ивановскую область тётя.
Всего в Еврейской автономии живут четыре жителя Ленинграда, на жизнь которых повлияла блокада города.
В автономии сегодня также вспоминают жертв Холокоста. 27 января 1945 года советские войска освободили людей из нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Как сообщало ИА REGNUM, Еврейская автономия приняла участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб». Учеников школ региона ознакомили с информацией о блокаде и раздали им кусочки хлеба весом в 125 грамм каждый.