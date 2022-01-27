Биробиджан, 27 января, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Еврейской АО поздравили с памятной датой окончания блокады Ленинграда жительницу Октябрьского района Александру Васильеву. Её эвакуировали из города в трёхлетнем возрасте в 1942 году, сообщило РИА «Биробиджан».

Экипаж бронепоезда после прорыва блокады Ленинграда

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У Александры Васильевой в 1942 году во время блокады Ленинграда от голода умерли отец и мать. Её забрала к себе в Ивановскую область тётя.

Всего в Еврейской автономии живут четыре жителя Ленинграда, на жизнь которых повлияла блокада города.

«Память о подвиге Ленинграда живет в сердцах наших современников. И очень ценно, что рядом с нами живые свидетели той поры. В их судьбах — целая эпоха жизни нашей страны. Наше уважение и благодарность им — это самое малое, что мы можем им дать. Мы все должны ценить нашу возможность жить в мирном обществе, в стране, где социальная защита граждан гарантирована на конституционном уровне», — отметил председатель Заксобрания региона Роман Бойко.

В автономии сегодня также вспоминают жертв Холокоста. 27 января 1945 года советские войска освободили людей из нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

«Знание и понимание своей истории важнее всего для молодежи. Наша задача — уберечь память о тех событиях от фальсификации, передать нашим детям достоверные сведения, подлинную историю. Особая благодарность за это нашим ветеранам, которые всю свою жизнь посвятили сохранению памяти о Второй Мировой войне», — подчеркнул губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврейская автономия приняла участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб». Учеников школ региона ознакомили с информацией о блокаде и раздали им кусочки хлеба весом в 125 грамм каждый.