Барнаул, 27 января, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 27 января 2022 года, отмечается рекордная заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года зараженных коронавирусом, стало на рекордные 162 больше (всего 7039).

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Впервые с нового года за сутки протестированы 12 827 жителей региона, выявлены 547 носителей (+40), а тестов сделано на 1570 больше.

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 25 825 (+82 за сутки) и 92 872 (+465 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 313 (-9 за сутки). Из них 133 подключены к аппаратам ИВЛ (за сутки данные не поменялись).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8720 человек, причём 25 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 128 975 человек. Вместе с тем число победивших новую инфекцию составляет уже 109 392 (+271) человек.

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