Ульяновск, 27 января, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области начинают распределять первую партию вакцины от COVID-19, которой будут прививать подростков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Всего область получила почти 868 тыс. комплектов вакцин от ковида, из них 24 января поступило 21 тыс. доз. В том числе в регион передано 720 компонентов вакцины «Спутник M» для детей от 12 до 17 лет.

«В ближайшее время препарат распределим в детские поликлиники. Вакцинация будет проводиться по согласию родителей», — напомнил глава минздрава Ульяновской области Александр Гашков.

В ведомстве также добавляют, что регион получил более 24 тыс. экспресс-тестов для лабораторной диагностики COVID-19. Их распределили между больницами для оперативного выявления заражение коронавирусом у пациентов c признаками ОРВИ.

Напомним, что в Ульяновской области привились от ковида свыше 655 тыс. жителей, или 82,6% от плана. Ежедневно вакцинацией охватывают более 2,1 тыс. граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области для выявления заражения коронавирусом проведено 1 695 204 лабораторных исследований. Под медицинским наблюдением остаются почти 10,4 тыс. контактных лиц.