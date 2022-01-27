Абакан, 27 января, 2022, 10:28 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Хакасии официально зарегистрировано 19 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Как сообщили ИА REGNUM 27 января в республиканском правительстве, носители этого штамма выявлены в Абакане, Саяногорске, Усть-Абаканском, Алтайском и Аскизском районах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Завозными являются четыре случая из 19. По информации регионального управления Роспотребнадзора, это свидетельствует о внутреннем распространении инфекции.

Среди инфицированных «Омикроном» — трое детей.

В Роспотребнадзоре обращают внимание на важность оперативного принятия мер по разобщению детей. В ведомстве уточнили, что это необходимо для приостановки распространения инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Хакасии выявлено 3128 случаев COVID-19.