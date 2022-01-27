Чита, , 10:10 — REGNUM Сегодня, 27 января, в честь 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, заместитель председателя правительства Забайкальского края, председатель регионального отделения РВИО Татьяна Цымпилова обратилась к землякам с приветственной речью. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Мемориал Правительство Забайкальского края

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Битва за Ленинград, продолжавшаяся с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года, стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войны. В боевых действиях в разное время участвовали войска Северного, Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов.

«Это день — великой радости и скорби. Оборона Ленинграда являет собой зримый символ мужества, сплочения сил блокадников и воинов, ежедневно совершавших свой подвиг и отдавших свою жизнь за Ленинград», — отметила вице-премьер.

Забайкальцы внесли свой весомый вклад в оборону легендарного города. 20 октября 1941 года эшелонами со станции Даурия на запад выступила 65-я стрелковая дивизия. Войдя в состав 4 армии, дивизия развернулась на юго-восточных подступах к Тихвину.

Позже, в мае 1942 года 65-я стрелковая дивизия, неся тяжелые потери, удерживала коридор выхода из Любанского мешка для 2-й ударной армии после одной из операций, преследовавших попытку прорыва блокады. Там же при попытке прорыва блокады, в любаньском котле значительные потери понесла отправленная из Забайкальского военного округа 46-я стрелковая дивизия.

Доблестно сражались забайкальцы под Ленинградом в составе 114-й стрелковой дивизии. В составе 93-й стрелковой Восточно-Сибирской дивизии, участвовали в Ленинградско-Новгородской операции, разгроме немецкой группы армий «Север», полном снятии блокады Ленинграда и освобождении Ленинградской области.

«Вряд ли на территории Ленинградской области найдется хоть одно братское захоронение, в котором бы не упокоились наши земляки — уроженцы Шилки, Петровского Завода, Нерчинска… Сегодня мы отдаем дань особого уважения участникам тех легендарных боев. Сегодня мы чтим память павших», — отметила Татьяна Цымпилова.

Ранее, 1 июня 2021 года на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга состоялось торжественное открытие памятной плиты, посвященной забайкальцам, погибшим при защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В церемонии открытия приняли участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов и заместитель председателя правительства Забайкальского края, председатель регионального отделения РВИО Татьяна Цымпилова.

Мемориальная плита стала частью Аллеи Памяти Пискаревского мемориального кладбища — одного из самых крупных мест захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. Здесь нашли свой покой 470 тысяч блокадников и 50 тысяч военнослужащих.

Региональное отделение РВИО также ведет активную архивную и поисковую деятельность по определению и поиску имен забайкальцев, воевавших и погибших при обороне Ленинграда. На протяжении последних лет ведется совместная работа с дирекцией Пискаревского мемориального комплекса по уточнению данных о забайкальцах, нашедших свой последний приют в братских могилах ленинградского кладбища.

В настоящее время по инициативе и под руководством председателя Попечительского совета регионального отделения РВИО в Забайкальском крае, сенатора РФ Сергея Михайлова идет подготовительная работа по установке мемориального знака, увековечивающего память воинов — забайкальцев, погибших в боях за освобождение Ленинграда в районе Невского пятачка в 1941—1943 годы, на интернациональной аллее Памяти и Славы Мемориального военно-исторического комплекса «Невский пятачок».

Как сообщало ИА REGNUM, Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием для Забайкалья. Самую работоспособную, молодую и здоровую часть населения — 175 тысяч своих сынов и дочерей — Забайкалье отправило на фронт. Более 50 тысяч забайкальцев не вернулись с поля брани, отдав жизни за свободу и независимость Родины.

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