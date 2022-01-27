Москва, 27 января, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ) для учеников 5−10-х классов стали доступны материалы классного часа «Снятию блокады Ленинграда посвящается», сообщается на портале мэра столицы.

Маленькие жители блокадного Лениграда у бомбоубежища

Ученикам московских школ в МЭШ расскажут, как началась и завершилась блокада Ленинграда, где проходили бои за город, как в то время работали театры и школы и что такое Дорога жизни.

Также для школьников доступны урок «Возвращенный из смертной бездны, Ленинград салютует себе» и документальные видеофрагменты о событиях 27 января 1944 года «Снятие блокады Ленинграда» и «Говорит Ленинград: сообщение о полном снятии блокады Ленинграда».

Школьники узнают, почему блокада Ленинграда стала символом стойкости ее защитников, выдержавших почти 900 дней изнурительного голода, бомбардировок и артиллерийских обстрелов фашистских войск.

Как сообщает ИА REGNUM, 27 января отмечается День воинской славы России — День снятия блокады Ленинграда.

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