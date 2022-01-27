Чебоксары, 27 января, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Чувашии с учётом резкого роста количества вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом и числа заболевших временно приостанавливается личный приём граждан. Об этом сообщает управление по работе с обращениями граждан администрации главы республики.

Главный федеральный инспектор по Чувашии Григорий Сергеев проводит приём граждан по телефону

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Власти ссылаются на высокий риск заражения коронавирусом и необходимость принятия мер по нераспространению инфекции, поэтому приостанавливают очный приём граждан. В администрации предлагают направлять обращения письменно или через интерактивную приёмную на официальном портале органов власти Чувашии.

Отметим, что 26 января провёл приём граждан главный федеральный инспектор по Чувашии Григорий Сергеев.

«Для обеспечения безопасности заявителей, а также исключения рисков распространения коронавирусной инфекции приём граждан проведён посредством использования телефонной связи», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что с 27 января ушли на дистанционный режим обучения все школы в Чебоксарах и учреждения дополнительного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 49 049 случаев заражения коронавирусом, вылечились 42 182 жителя, скончались 4186 больных ковидом.