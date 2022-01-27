Иркутск, 27 января, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 27 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7537 человек, причём 18 из них погибли за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 167 714 (+711 за сутки). За последнее время это рекордный показатель.

Госпитализированы 2413 (+144 за сутки). В то же время излечился 153 421 пациент (+238 за сутки).

Ещё 604 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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