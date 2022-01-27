Биробиджан, 27 января 2022, 10:01 — REGNUM Еврейская автономия приняла участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб». Учеников школ региона ознакомили с информацией о блокаде и раздали им кусочки хлеба весом в 125 грамм каждый, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 января в пресс-службе правительства региона.
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Во дворце культуры Биробиджана детям представили литературно-музыкальную композицию, основой для которой стал дневник девочки, пережившей блокаду Ленинграда.
Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке 27 января также состоялась памятная акция «Блокадный хлеб». Тематические мероприятия, посвященные 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда, проходят в регионе с середины января.